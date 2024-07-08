Внаслідок цього на місці події є постраждалі і загиблі серед пацієнтів та лікарів. Біля "Охматдиту" продовжують розбирати завали рятувальники і небайдужі громадяни.

До теми Під завалами "Охматдиту" в Києві можуть бути діти, – Кличко

Росіяни цілеспрямовано цілили в лікарню "Охматдит"

В UNITED24 Media у соцмережі Х показали відео з моментом атаки Києва 8 липня. На кадрах можна побачити російську ракету, яка летить в бік лікарні "Охматдит".

Зокрема, на відео видно, що ракета цілеспрямовано летіла у напрямку медичного закладу. Тому можна стверджувати, що росіяни навмисне атакували дитячу лікарню в українській столиці.

Момент атаки лікарні "Охматдит" у Києві / Відео з акаунту UNITED24 Media у соцмережі Х

Варто зазначити, що слідчі СБУ вже встановили, що росіяни атакували дитячу лікарню "Охматдит" ракетою типу Х-101. На місці трагедії уже знайдено відповідні докази, зокрема уламки корпуса задньої частини ракети.

До цього у російському Міноборони цинічно заявляли, що, мовляв, вони не цілилися цілеспрямовано на лікарню "Охматдит". А хотіли начебто вдарити по "стратегічних військових об'єктах" і казали, що "всі цілі були уражені".

Окрім того, міський голова Віталій Кличко зазначав, що наразі під завалами лікарні "Охматдит" можуть перебувати люди, в тому числі й діти.