Варто зауважити, що всі воєнні злочини росіян задокументовано і їх буде направлено до ООН. Про це в етері телемарафону повідомила радниця омбудсмана з прав дитини Дар'я Герасимчук.

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Що повідомила радниця омбудсмана

За словами Герасимчук, документувати воєнні злочини росіян – дуже нелегка справа.

Буквально кілька хвилин тому я отримала фотогрфії від наших слідчих органів з мертвими дітьми, цими дітьми, яких дістали з-під завалів. Це дівчинка 9 років і хлопчик 11 років, а також їх мама. Ці діти точно не очікували, що сьогодні їх життя закінчиться,

– зазначила радниця омбудсмана.

Герасимчук додала, що діяти необхідно усій міжнародній спільноті. Вона зауважила, що у зволікання з наданням ППО для України є ціна – це життя дітей. За словами радниці, діти і досі можуть перебувати під завалами.

Нагадаємо, що за словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, наразі у лікарні немає світла, кисню та водопостачання. Він додав, що наразі дітей поетапно вивозять до інших лікарень.