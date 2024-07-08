Стоит заметить, что все военные преступления россиян задокументированы и будут направлены в ООН. Об этом в эфире телемарафона сообщила советник омбудсмена по правам ребенка Дарья Герасимчук.

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Что сообщила советник омбудсмена

По словам Герасимчук, документировать военные преступления россиян – очень нелегкое дело.

Буквально несколько минут назад я получила фотогрфии от наших следственных органов с мертвыми детьми, этими детьми, которых достали из-под завалов. Это девочка 9 лет и мальчик 11 лет, а также их мама. Эти дети точно не ожидали, что сегодня их жизнь закончится,

– отметила советник омбудсмена.

Герасимчук добавила, что действовать необходимо всему международному сообществу. Она отметила, что у промедления с предоставлением ПВО для Украины есть цена – это жизнь детей. По словам советника, дети до сих пор могут находиться под завалами.

Напомним, что по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, сейчас в больнице нет света, кислорода и водоснабжения. Он добавил, что сейчас детей поэтапно вывозят в другие больницы.