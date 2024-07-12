Відомо, що хлопчик з 20 червня перебував у комі, адже переніс складну операцію. Єгор отримав важкі травми після того, як впав з велосипеда.
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У Києві помер хлопчик, який був на лікуванні в "Охматдиті"
Як розповіла мама хлопчика, Анастасія Завадецька, Єгор опинився в лікарні після того, як впав з велосипеда. 7-річний Єгор отримав серйозну травму печінки, а також набряк головного мозку та очей. Окрім того, він переніс кілька складних операцій, після чого потрапив у реанімацію і 12 днів був у комі.
Коли Єгор впав з велосипеда, то основний удар був у печінку, саме на її з'єднання. У Києві нам сказала, що одну з половин потрібно видаляти. Майже дев’ять годин тривала операція, після якої син був дві доби при свідомості, говорив та реагував. Але в залишку, що зберігся, утворився тромб. І знову операція, яка тривала 3,5 години. Після цього у нього на двадцять хвилин зупинилося серце і знадобилося переливання крові,
– розповідала мама хлопчика.
Хлопчик перебував на лікуванні в "Охматдиті", адже потребував складного лікування. У 7-річного Єгора відмовили печінка, нирки, не працював шлунок і відмирала права рука. Через це дитина була на діалізі.
Єгор був в "Охматдиті", коли Росія завдала ракетного удару. Хлопчик вижив і його радом за мамою перевезли у кардіоцентр, де, як стверджують у ЗМІ, хлопчик помер 12 липня.
Раніше, 10 липня, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомляв про першу смерть дитини. Наразі невідомо, чи мовиться про одну й ту ж дитину, чи Єгор – друга жертва серед неповнолітніх, які загинули після удару по "Охматдиту".
Помер маленький хлопчик, який на момент ракетного удару знаходився у критичному стані у відділенні реанімації "Охматдиту". Після – він був транспортований до однієї з лікарень Києва,
– написав міністр у мережі.