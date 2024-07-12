Відомо, що хлопчик з 20 червня перебував у комі, адже переніс складну операцію. Єгор отримав важкі травми після того, як впав з велосипеда.

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У Києві помер хлопчик, який був на лікуванні в "Охматдиті"

Як розповіла мама хлопчика, Анастасія Завадецька, Єгор опинився в лікарні після того, як впав з велосипеда. 7-річний Єгор отримав серйозну травму печінки, а також набряк головного мозку та очей. Окрім того, він переніс кілька складних операцій, після чого потрапив у реанімацію і 12 днів був у комі.

Коли Єгор впав з велосипеда, то основний удар був у печінку, саме на її з'єднання. У Києві нам сказала, що одну з половин потрібно видаляти. Майже дев’ять годин тривала операція, після якої син був дві доби при свідомості, говорив та реагував. Але в залишку, що зберігся, утворився тромб. І знову операція, яка тривала 3,5 години. Після цього у нього на двадцять хвилин зупинилося серце і знадобилося переливання крові,

– розповідала мама хлопчика.

Хлопчик перебував на лікуванні в "Охматдиті", адже потребував складного лікування. У 7-річного Єгора відмовили печінка, нирки, не працював шлунок і відмирала права рука. Через це дитина була на діалізі.

Єгор був в "Охматдиті", коли Росія завдала ракетного удару. Хлопчик вижив і його радом за мамою перевезли у кардіоцентр, де, як стверджують у ЗМІ, хлопчик помер 12 липня.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Єгора Завадецького. Світла пам'ять!

Раніше, 10 липня, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомляв про першу смерть дитини. Наразі невідомо, чи мовиться про одну й ту ж дитину, чи Єгор – друга жертва серед неповнолітніх, які загинули після удару по "Охматдиту".

Помер маленький хлопчик, який на момент ракетного удару знаходився у критичному стані у відділенні реанімації "Охматдиту". Після – він був транспортований до однієї з лікарень Києва,

– написав міністр у мережі.

