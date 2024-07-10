Про це пише газета Financial Times з посиланням на експертів та українських посадовців.

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Російська ракета, яка зруйнувала "Охматдит", базується на західних компонентах

Знята на камеру за секунду до того, як вона влучила в онкологічну лікарню в понеділок, Х-101 є однією з найсучасніших крилатих ракет Росії і має вирішальне значення для посилення її кампанії повітряних ударів по Україні.

Західні технології дозволяють їм (росіянам – 24 Канал) будувати ці розумніші ракети, які дозволяють їхнім терористичним атакам проходити повз нашу слабку протиповітряну оборону,

– сказала Олена Білоусова, провідний науковий співробітник з питань санкцій в Інституті KSE в Києві.

Згідно з аналізом Офісу Президента України, який отримав FT, ракета Х-101 може містити понад 50 різних деталей іноземного виробництва.

Без них (компонентів – 24 Канал) Росія б не змогла виробляти озброєння. На жаль, ворог обходить санкційні обмеження і потрібно посилювати контроль. Про це необхідно кричати, бо ці ракети летять в людей, в дітей. Це інструменти геноциду,

– написав Андрій Єрмак.

Що пишуть у FT про ракету і її компоненти

У газеті пишуть, що попри те, що санкції відрізали Росію від деяких передових компонентів, оборонний сектор Кремля звернувся до мікропроцесорів та інших передових технологій, не призначених для військового використання. Цей перехід видно з українського аналізу ракети Х-101, яку випустили у січні. Тоді було виявлено 16 одиниць електроніки західного виробництва всередині ракети.

У FT зазначили, що 2 компоненти були марковані як вироблені швейцарською компанією STMicroelectronics зі штаб-квартирою в Швейцарії, а решта – американськими виробниками мікросхем, включаючи Texas Instruments, Analog Devices та Intel.

Усі товари призначені, головним чином, для цивільних цілей, причому деякі з них досить старі.

Аналіз російських документів, який провела газета Financial Times, показує, як російські компанії у 2023 році змогли отримати деталі, які ідентичні до тих, що були використані в січневому Х-101, просто купивши їх на відкритому ринку та імпортувавши через Китай.

Хоча в російських документах зазначено, що деталі були виготовлені західними виробниками, всі вони вказані як такі, що були виготовлені в Китаї, Малайзії, Філіппінах, Тайвані або Таїланді.

Цікаво! У FT також зазначили, що Росія виробляє майже у 8 разів більше Х-101, ніж до повномасштабного вторгнення у 2022 році – і все ще залежить від запчастин із західних країн, зокрема, США.