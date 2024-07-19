Бійці Путіна завдали подвійного прямо по центру міста. Є численні пошкодження суто цивільних будівель.
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Які наслідки удару по Чугуєву
Сьогодні зранку ворог завдав подвійного удару по центру Чугуєва. Є численні пошкодження житлових будинків, об'єктів торгівлі, соціальної сфери та інших, суто цивільних будівель.
Проте головний наш біль – це поранені, серед яких дитина, хлопчик, який наразі перебуває у дуже важкому стані,
– наголосила міська голова.
Галина Мінаєва зазначила, що дала розпорядження щодо оперативної ліквідації наслідків російського обстрілу та допомоги усім мешканцям, чиє житло постраждало.
"Закликаю вас пам'ятати про особисту безпеку і зберігати спокій.
Цей черговий шрам на тілі нашого рідного міста ми обов'язково залікуємо", – підкреслила Мінаєва.
Зауважимо, що близько 4 години ранку Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння зі Сходу.