В каком состоянии раненые в результате российского обстрела поселка Буды, рассказал председатель ОГА Олег Синегубов.

Обратите внимание В результате повторного удара по Будам на Харьковщине погибли спасатель и полицейский

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.

В каком состоянии пострадавшие в Будах

Чиновник отметил, что среди 25 человек, которые получили ранения в результате ракетных ударов по Будах, 9 человек госпитализированы.

По словам Синегубова, среди госпитализированных 3 лечатся амбулаторно, 3 нуждаются в оперативном вмешательстве, 2 человека - в среднем состоянии тяжести, а 14-летняя девочка продолжит лечение в детской больнице.

Оккупанты атаковали поселок дважды. В результате повторного удара погиб начальник районного управления ГУ ГСЧС в Харьковской области, подполковник службы гражданской защиты Артем Костыря, а также полицейский сектора реагирования патрульной полиции Харьковского районного управления полиции, старший сержант полиции Алексей Кощий.

Важно На спасение есть считанные минуты: что известно о ракетах "Искандер", которыми оккупанты атаковали Буды

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Вечная память!