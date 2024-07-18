Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала. В городе слышали по меньшей мере 2 сильных взрыва.

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В Одессе слышали взрывы

Ориентировочно в 20.38 в Одессе и области раздался сигнал воздушной тревоги. Воздушные силы писали об угрозе применения баллистического вооружения с юга в регионах, где объявлена ​​опасность.

Уже в 20:41 защитники неба предостерегли ракету, летевшую в направлении города. В то же время, мониторинговые каналы писали о движении в сторону Одесского района "Искандер-М". Именно тогда, к сожалению, в городе прогремело два мощных взрыва.

Одесса и Одесский район, находитесь, пожалуйста, в укрытиях к отбою,

–писали в ОВА.

В то же время, местный председатель Геннадий Терехов также подтвердил информацию о взрывах. Пока никаких деталей относительно возможных последствий атаки обнародовано не было, вероятно, подробности будут несколько позже.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Напомним, ночью 15 июля на территории Одессы и области раздался сигнал воздушной тревоги. На тот момент Воздушные силы сообщали о ракетной опасности с юга и предупредили скоростную цель, которая двигалась в направлении города.

Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что ночью российские оккупационные войска атаковали Одесскую область баллистической ракетой, предварительно "Искандер-М", с территории временно оккупированного Крыма.