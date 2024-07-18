На Полтавщине объявлена ​​воздушная тревога, которая распространилась также на ряд восточных областей. 24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.

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В Полтавской области слышали взрыв

Местные жители сообщили о взрыве в Кременчугской общине в 01:14. Стоит отметить, что воздушную тревогу в Полтавской области объявили еще в 21:28.

В Кременчугской общине был слышен звук взрыва,

– написали журналисты со ссылкой на местных.

Местные власти пока не комментировали взрывы в области. Ранее в Воздушных силах сообщали о движении вражеских "Шахедов".

БпЛА в Полтавской области, курсом на Кременчуг,

– говорится в сообщении.

По сообщениям мониторинговых каналов, взрывы также раздавались в Запорожской и Днепропетровской областях.

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