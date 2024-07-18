Наразі на Полтавщині оголошена повітряна тривога, яка поширилась також на низку східних областей. 24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.

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На Полтавщині чули вибух

Місцеві жителі повідомили про вибух в Кременчуцькій громаді о 01:14. Варто зазначити, що повітряну тривогу в Полтавській області оголосили ще о 21:28.

У Кременчуцькій громаді було чутно звук вибуху,

– написали журналісти з посиланням на місцевих.

Місцева влада наразі не коментувала вибухи в області. Раніше в Повітряних силах повідомляли про рух ворожих "Шахедів".

БпЛА в Полтавській області, курсом на Кременчук,

– йдеться у повідомленні.

За повідомленнями моніторингових каналів, вибухи також лунали у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

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