Наразі на Полтавщині оголошена повітряна тривога, яка поширилась також на низку східних областей. 24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.
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На Полтавщині чули вибух
Місцеві жителі повідомили про вибух в Кременчуцькій громаді о 01:14. Варто зазначити, що повітряну тривогу в Полтавській області оголосили ще о 21:28.
У Кременчуцькій громаді було чутно звук вибуху,
– написали журналісти з посиланням на місцевих.
Місцева влада наразі не коментувала вибухи в області. Раніше в Повітряних силах повідомляли про рух ворожих "Шахедів".
БпЛА в Полтавській області, курсом на Кременчук,
– йдеться у повідомленні.
За повідомленнями моніторингових каналів, вибухи також лунали у Запорізькій та Дніпропетровській областях.