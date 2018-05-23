Одна історія. Як Джону Кеннеді вдалося стати президентом США

"Комфорт – це в’язниця для свободи і ворог самовдосконалення", – ці слова Джона Кеннеді стали його життєвим кредо. За свої переконання видатний політик ХХ століття був готовий пожертвувати не лише затишком і особистою вигодою, але й безпекою, здоров'ям і навіть життям.

Майбутній Президент Сполучених Штатів Джон Фітцджеральд Кеннеді народився 29 травня 1917 року у впливовій і заможній американській родині ірланського походження. У Джона було 8 братів і сестер, а клан Кеннеді небезпідставно вважали американською елітою. Засновником династії став дідусь Джона – успішний підприємець Патрік Джозеф Кеннеді, який заробив статки на імпорті віскі з Ірландії. Він також був одним із лідерів Демократичної партії в Сенаті США. Інший дідусь — по материнській лінії — Джон Френсіс Фітцджеральд мав чудові ораторські здібності і тричі обирався мером Бостона.

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У шкільні роки він часто хворів і мало не помер від скарлатини. Коли Джону було 13 років, він провів у лікарні майже рік, а ще декілька місяців навчався вдома. Попри все, хлопчик намагався регулярно займатися спортом. Він дуже любив бейсбол, баскетбол і легку атлетику. У школі Джон мав репутацію бунтаря, який висміював вчителів. Врешті він отримав не найкращий атестат, однак завдяки своєму походженню вступив у Гарвардський університет. Уже через місяць Джон змінив своє рішення і поїхав вивчати економіку до Лондона. Навчання він так і не завершив через нову хворобу. Лікарі діагностували у нього лейкемію, однак Джон не повірив страшному вердикту. Врешті виявилося, що лікарі помилялися.



Маленький Джон Кеннеді

У 1943 році він став капітаном торпедного катера і відправився воювати з японцями у Тихому океані. Під час одного з боїв ворожий есмінець розрізав навпіл катер Джона Кеннеді. Двоє моряків загинуло, а ще одинадцятьох вдалося врятувати завдяки чіткому командуванню Джона. Навіть із важко травмованою спиною він продовжував витягувати поранених на берег. За прояв відваги Джона нагородили орденом Пурпурне серце і медаллю військово-морського флоту.

На виборах 1960 року вперше запровадили формат теледебатів, на яких Кеннеді перевершив свого суперника в красномовстві і завзятості. Недоброзичливці однак вказували на численні порушення, якими не гребувала родина Кеннеді. Зокрема, йшлося про підкуп виборців в деяких штатах. Врешті, Джон Кеннеді набрав 49,7% голосів, а Річард Ніксон – 49,5%. Лише 100 тисяч голосів визначили переможця, і подальшу долю Америки.

20 січня 1961 року Джон Кеннеді прийняв присягу як 35-й Президент США. У своїй промові він виголосив знаменитий заклик: "Думайте не про те, що країна може вам дати, а про те, ви можете зробити для своєї країни!". Президент Кеннеді радикально оновив склад уряду. Зокрема, міністром оборони став бізнесмен і президент концерну "Форд" Роберт Макнамара, а міністром юстиції Джон призначив свого молодшого брата Роберта Кеннеді, який очолював його виборчий штаб.

Восени 1962 року світ був уже за крок від ядерної війни. Відчайдушно намагаючись її відвернути, Джон Кеннеді відправив телеграму Микиті Хрущову із закликом проявити розсудливість і зберігати умови блокади. 27 жовтня 1962 над Кубою збили американський літак-розвідник і військові радники вимагали в Кеннеді віддати наказ про військове вторгнення. Президент не втрачав надії на мирне вирішення конфлікту. І його вдалося досягнути наступного дня після зустрічі міністра Роберта Кеннеді з радянським послом Добриніним.



Джон Кеннеді на посаді президента

Радянський Союз демонтував свої ракети на Кубі, а США у відповідь скоротили свій ракетний арсенал в Туреччині. Ядерної війни вдалося уникнути.

22 листопада 1963 року Джон Кеннеді із дружиною Джекі прибув у Даллас. Поїздка в Техас була частиною передвиборчого туру. Ніхто в оточенні Кеннеді навіть не підозрював, що робочий візит завершиться так трагічно. Під час проїзду кортежу по одній із центральних вулиць міста раптово пролунало кілька пострілів. Президент Кеннеді отримав смертельне поранення в голову.

Вбивцею виявився 24-річний Лі Харві Освальд. Слідчі вважали, що він діяв сам, однак підтвердити версію так і не вдалося. Через 2 дні після арешту Освальда застрелили у відділку поліції. Америку тим часом огорнула жалоба за вбитим президентом. У день його похорону сумувала вся країна. Американцям здавалося, що надія на оновлення країни згасла разом із енергійним Джоном Кеннеді. Його ім'я стало символом рішучості в боротьбі за справедливість і прагненні до свободи. Згодом, справу Джона спробує продовжити його брат Роберт.

Про долю Джона Кеннеді – дивіться у програмі.