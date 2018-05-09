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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Одна история. За что Данте дважды приговорили к сожжению на костре

Одна история 130 Читати новину українською

Поэт, богослов, политический деятель, один из основателей литературного итальянского языка. В истории мировой литературы Данте Алигьери больше известен как последний поэт Средневековья и первый поэт Нового времени, автор "Новой жизни" и "Божественной комедии".

По свидетельству Боккаччо, Данте родился в мае 1264 во Флоренции. Сам художник сообщал о себе в произведениях, что родился под знаком Близнецов. Также известно, что Данте крестили 26 мая 1265 под именем Дуранте.

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Дуранте Дельи Алигьери происходил из почтенной дворянской семьи, поддерживала одну из самых влиятельных флорентийских политических партий. Последняя отстаивала интересы городской буржуазии и ориентировалась на Папу. Вторая влиятельная партия защищала интересы феодалов и ориентировалась на императора. Поскольку Флоренция в то время была наиболее развитым и богатым городом раздробленной Италии, то именно здесь происходила ожесточенная борьба между буржуазией и сторонниками феодального общества.

Данте с молодых лет участвовал в политической борьбе, это повлияло на формирование его активной гражданской позиции индивидуалистического сознания. В то же время, изучая юриспруденцию в Болонском университете, Данте увлекся поэзией. Особое влияние на него произвела школа нового стиля, которую основал преподаватель литературы Болонского университета Гвиницелли. Именно его поэт считал своим учителем и литературным отцом.

Данте Аліг'єрі
Данте Алигьери

Благодаря своей образованности и активному участию в политических делах страны Алигьери выбрали одним из семи членов коллегии приоров, которые правили городской коммуной. Однако в условиях обострения общественной борьбы единство партии продолжалась недолго, и со временем она разделилась на две враждующие группы – "белых", которые отстаивали независимость коммуны от папской курии, и "черных" – сторонников папы.

Почему Данте приговорили к смертной казни и куда он отправился, чтобы ее избежать – смотрите в программе.

Теги: История Литература Одна история
Источник: 24 Канал
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