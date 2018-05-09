Одна історія. За що Данте двічі засудили до спалення на вогнищі

Поет, богослов, політичний діяч, один із засновників літературної італійської мови. В історії світової літератури Данте Аліг’єрі більше відомий як останній поет Середньовіччя і перший поет Нового часу, автор "Нового життя" і "Божественної комедії".

За свідченням Бокаччо, Данте народився в травні 1264 року у Флоренції. Сам митець повідомляв про себе в творах, що народився під знаком Близнюків. Також відомо, що Данте хрестили 26 травня 1265 року під ім'ям Дуранте.

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Дуранте Дельї Аліг'єрі походив з поважної дворянської сім'ї, що підтримувала одну з найбільш впливових флорентійських політичних партій. Остання відстоювала інтереси міської буржуазії й орієнтувалася на Папу. Друга впливова партія захищала інтереси феодалів і орієнтувалася на імператора. Оскільки Флоренція на той час була найбільш розвинутим і найбагатшим містом роздробленої Італії, то саме тут відбувалась запекла боротьба між буржуазією і прибічниками феодального суспільства.

Данте з молодих років брав участь у політичній боротьбі, це вплинуло на формування його активної громадянської позиції індивідуалістичної свідомості. У той же час, вивчаючи юриспруденцію в Болонському університеті, Данте захопився поезією. Особливий вплив на нього здійснила школа нового стилю, яку заснував викладач літератури Болонського університету Гвідо Гвініцеллі. Саме його поет вважав своїм учителем і літературним батьком.



Данте Аліг'єрі

Завдяки своїй освіченості та активній участі у політичних справах країни Аліг’єрі обрали одним із семи членів колегії пріорів, які правили міською комуною. Однак в умовах загострення суспільної боротьби єдність партії тривала недовго, і з часом вона розділилась на дві ворогуючі групи — "білих", які відстоювали незалежність комуни від папської курії, і "чорних" — прихильників Папи.

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