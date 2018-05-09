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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Одна історія. За що Данте двічі засудили до спалення на вогнищі

Одна історія 311 Читать новость на русском

Поет, богослов, політичний діяч, один із засновників літературної італійської мови. В історії світової літератури Данте Аліг’єрі більше відомий як останній поет Середньовіччя і перший поет Нового часу, автор "Нового життя" і "Божественної комедії".

За свідченням Бокаччо, Данте народився в травні 1264 року у Флоренції. Сам митець повідомляв про себе в творах, що народився під знаком Близнюків. Також відомо, що Данте хрестили 26 травня 1265 року під ім'ям Дуранте.

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Дуранте Дельї Аліг'єрі походив з поважної дворянської сім'ї, що підтримувала одну з найбільш впливових флорентійських політичних партій. Остання відстоювала інтереси міської буржуазії й орієнтувалася на Папу. Друга впливова партія захищала інтереси феодалів і орієнтувалася на імператора. Оскільки Флоренція на той час була найбільш розвинутим і найбагатшим містом роздробленої Італії, то саме тут відбувалась запекла боротьба між буржуазією і прибічниками феодального суспільства.

Данте з молодих років брав участь у політичній боротьбі, це вплинуло на формування його активної громадянської позиції індивідуалістичної свідомості. У той же час, вивчаючи юриспруденцію в Болонському університеті, Данте захопився поезією. Особливий вплив на нього здійснила школа нового стилю, яку заснував викладач літератури Болонського університету Гвідо Гвініцеллі. Саме його поет вважав своїм учителем і літературним батьком.

Данте Аліг'єрі
Данте Аліг'єрі

Завдяки своїй освіченості та активній участі у політичних справах країни Аліг’єрі обрали одним із семи членів колегії пріорів, які правили міською комуною. Однак в умовах загострення суспільної боротьби єдність партії тривала недовго, і з часом вона розділилась на дві ворогуючі групи — "білих", які відстоювали незалежність комуни від папської курії, і "чорних" — прихильників Папи.

Чому Данте засудили до смертної кари і куди він подався, аби її уникнути – дивіться у програмі. 

Теги: Історія Література Одна історія
Джерело: 24 Канал
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