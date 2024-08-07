Так, граждане России говорят, что у них нет света, а Суджа вообще полностью "вся пылает". Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Как россияне жалуются на ситуацию в Курской области

Один россиянин, который очевидно является жителем города Суджа, рассказал, что город уже якобы "14 часов непрерывно обстреливают". Кроме того, гражданин страны-агрессора рассказал, что Суджа "полностью пылает со всех сторон".

Россиянин рассказал о ситуации в Судже: смотрите видео

Российский пропагандист, который приехал в Суджу, также отметил, что в городе "нет света и воды", а также, что "люди вынуждены оставлять свои дома и ехать в более безопасные места".

Он также показал, что в городе есть разрушения, пожары, а также воронки и выбитые стекла в окнах. А на дорогах валяется металлолом и мусор.

Что происходит в Судже: смотрите видео

А один из очевидцев также рассказал, что в Курской области неподалеку от мест где произошел "прорыв" границы на дорогах просто валяются солдаты. Вместе с ними там лежит оружие. Очевидно никто из соотечественников не хочет их поднимать с дороги, даже очевидцы.

В Курской области интересная обстановка: смотрите видео (18+)

К слову, в Курской области России только на второй день "прорыва" границы ввели режим чрезвычайной ситуации. Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал о сложной оперативной ситуации в приграничных районах российского региона. В то же время почему раньше в российском регионе не вводили режим чрезвычайной ситуации – он так и не объяснил.

Партизаны из движения "Атеш" также отметили, что Россия в Курской области начала использовать для борьбы против ВСУ гражданских россиян. Власти страны-агрессора собрали тех, кто умеет управлять дронами или учится на оператора беспилотника. Обучать гражданских они должны всего 10 часов, ведь пропускают изучение процесса прошивки и спаивания дронов.