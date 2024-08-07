Интересно, что оккупанты еще днем ранее заявляли о "восстановлении контроля над границей", однако уже позже оперативно подчищали информацию. Уже в этот день некоторые военкоры писали, что ВСУ якобы захватили город Суджа.

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Чрезвычайная ситуация в Курске

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов 7 августа сообщил о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации. Он отметил, что сложная оперативная ситуация сохраняется в приграничных районах области.

А режим чрезвычайной ситуации, по словам Смирнова, ввели для "ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил".

Добавим, что 7 августа Владимир Путин имел совещание с Белоусовым, Шойгу и Герасимовым по ситуации в Курской области. Тогда начальник генштаба России заявил, что "продвижение ВСУ остановлено" и заверил, что их войска "выйдут на границу" России.

Согласно российским пабликам, общий фронт продвижения составляет 25 километров, глубина продвижения по некоторым направлениям уже более 10 километров.

Отметим, что в Суджанском районе расположено несколько стратегических объектов, критически важных для России, в частности, газоизмерительная станция, эксплуатируемая "Газпромом". Через нее проходит крупнейший транзитный коридор поставок российского газа в Европу. Возле Суджи также расположена подстанция на 330 кВ, соединявшая Курскую АЭС с энергосистемой Украины.