Цікаво, що окупанти ще днем раніше заявляли про "відновлення контролю над кордоном", проте вже пізніше оперативно підчищали інформацію. Вже цього дня деякі воєнкори писали, що ЗСУ нібито захопили місто Суджа.

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Надзвичайна ситуація в Курську

Виконувач обов'язків губернатора Курської області Алєксєй Смірнов 7 серпня повідомив про впровадження в регіоні режиму надзвичайної ситуації. Він зазначив, що складна оперативна ситуація зберігається в прикордонних районах області.

А режим надзвичайної ситуації, за словами Смірнова, ввели для "ліквідації наслідків заходу на територію регіону ворожих сил".

Додамо, що 7 серпня Владімір Путін мав нараду з Бєлоусовим, Шойгу та Герасимовим щодо ситуації у Курській області. Тоді начальник генштабу Росії заявив, що "просування ЗСУ зупинено" та запевнив, що їхні війська "вийдуть на кордон" Росії.

Згідно з російськими пабліками, загальний фронт просування становить 25 кілометрів, глибина просування по деяких напрямках вже понад 10 кілометрів.

Зазначимо, що у Суджанському районі розташовано кілька стратегічних об'єктів, критично важливих для Росії, зокрема, газовимірювальна станція, що експлуатує "Газпром". Через неї проходить найбільший транзитний коридор постачань російського газу до Європи. Біля Суджі також розташована підстанція на 330 кВ, що з'єднувала Курську АЕС з енергосистемою України.