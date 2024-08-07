На зустрічі, до слова, також був директор ФСБ Бортніков, ексміністр оборони Шойгу та нинішній очільник міноборони Бєлоусов. Сам Герасимов брав участь на нараді, схоже, дистанційно, бо нібито перебуває "у штабі оперативного управління поблизу місця бойових дій у Курській області".

Дивіться також Що більше тиску буде на Росію, то ближчим буде мир: звернення Зеленського

Путіну доповіли, що "просування зупинено"

Путіну Герасимов розповів, що "просування ЗСУ у Курській області зупинено". За його словами, загинуло нібито 100 українських військових, а загальні втрати ЗСУ путінський посіпака оцінив у 315 осіб.

За словами голови Генштабу, ЗСУ нібито вже втратили 54 одиниці техніки, включаючи сім танків,

– цитують пропагандистські ЗМІ Герасимова.

Окрім того, начальник російського генштабу заявив, що "операцію буде завершено розгромом противника і виходом на держкордон" Росії.

До слова, під час цієї наради жодним словом не обмовилися про ситуацію у Суджі – місто може вже бути не підконтрольним Росії. А сам Путін раніше назвав події на Курщині провокацією.

"Київський режим здійснив чергову масштабну провокацію, веде невибіркову стрілянину", – сказав російський диктатор.