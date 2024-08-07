Так, за словами Зеленського, справедливий мир може бути лише через силу. Він пообіцяв більше деталей невдовзі.

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Звернення Зеленського

Володимир Зеленський у зверненні висловив вдячність українським воїнам та вказав, що важливо й надалі знищувати ворога.

Саме так влучно, як наші воїни вміють, і саме так стійко, як це допомагає всій обороні нашої країни, і саме так ефективно, як дає результат. І що більше тиску буде на Росію – на агресора, який приніс війну в Україну, то ближчим буде мир. Справедливий мир через справедливу силу. Я дякую всім, хто це забезпечує,

– сказав президент.

Український гарант також мав розмову з головнокомандувачем Олександром Сирським щодо наших дій, наших кроків. Зеленський пообіцяв більше деталей згодом. Також президент провів нараду і з міністром оборони Рустемом Умєровим щодо ракетної програми і її практичної реалізації. Це те, в чому Україна стає сильнішою.

Окрім цього, Володимир Зеленський мав кілька важливих нарад із урядовцями.

Передусім ми готуємо запуск "Армії+" – нового нашого цифрового досягнення, яке однозначно спростить повсякденні завдання для більшості командирів Сил оборони України. Згодом – і для кожного воїна. Вже скоро все ми це представимо,

– сказав він.

Також сьогодні з урядовцями ми обговорили кілька напрямків нової соціальної підтримки наших людей. Такої підтримки, яка дає можливості і для нового бізнесу в Україні, нових робочих місць, і щодо підтримки сімей. Ми повинні пам’ятати, що вже зараз, захищаючи нашу державу, ми визначаємо, яким буде життя в Україні після цієї війни. Максимум захисту й безпеки для наших людей і якомога більше можливостей. Можливостей жити й працювати в Україні. Вже зараз це все готуємо.