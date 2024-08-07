Так, по словам Зеленского, справедливый мир может быть только через силу. Он пообещал больше деталей вскоре.

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Обращение Зеленского

Владимир Зеленский в обращении выразил благодарность украинским воинам и указал, что важно и в дальнейшем уничтожать врага.

Именно так метко, как наши воины умеют, и именно так устойчиво, как это помогает всей обороне нашей страны, и именно так эффективно, как дает результат. И чем больше давления будет на Россию – на агрессора, который принес войну в Украину, то ближе будет мир. Справедливый мир через справедливую силу. Я благодарю всех, кто это обеспечивает,

– сказал президент.

Украинский гарант также имел разговор с главнокомандующим Александром Сырским относительно наших действий, наших шагов. Зеленский пообещал больше деталей позже. Также президент провел совещание и с министром обороны Рустемом Умеровым по ракетной программе и ее практической реализации. Это то, в чем Украина становится сильнее.

Кроме этого, Владимир Зеленский имел несколько важных совещаний с чиновниками.

Прежде всего мы готовим запуск Армии+ – нового нашего цифрового достижения, которое однозначно упростит повседневные задачи для большинства командиров Сил обороны Украины. Впоследствии – и для каждого воина. Уже скоро все мы это представим,

– сказал он.

Президент также обсудил с чиновниками несколько направлений новой социальной поддержки украинцев, которая дает возможности и для нового бизнеса в Украине, новых рабочих мест, и по поддержке семей. Зеленский указал, что важно помнить, что уже сейчас определяется жизнь в Украине после войны.

"Максимум защиты и безопасности для наших людей и как можно больше возможностей. Возможностей жить и работать в Украине. Уже сейчас это все готовим", – указал президент.