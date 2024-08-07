Цікаво, що Путін розпочав нараду з урядом із заяви про події у Курській області. Слова кремлівського диктатора цитує низка російських пропагандистських ЗМІ, передає 24 Канал.

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Як Путін відреагував на події в Курській області

Путін повідомив, що після наради уряду заслухає доповідь силових відомств про події в Курській області.

Київський режим здійснив чергову масштабну провокацію, веде невибіркову стрілянину,

– заявив Путін.

Також він доручив заступнику голови уряду Денису Мантурову координувати роботу з надання допомоги мешканцям Курської області. За словами диктатора, "заходи мають бути вжиті негайно".

Раніше виконувач обов'язків губернатора Курської області Алєксєй Смірнов заявив, що вночі доповів лідеру Кремля про нібито атаку безпілотниками і ракетами російського регіону. Він також повідомив, що з прикордонних територій вивозять людей.

Довідка. Учора, 6 серпня, Смірнов заявив про нібито спробу ЗСУ прорватися на територію регіону в Суджанському і Коренівському районах Курської області.

За його словами, Путін нібито "тримає ситуацію на особистому контролі" та пообіцяв підтримку регіону у "всіх напрямках".

До слова, раніше окупанти заявили, що ЗСУ "зайняли" кілька населених пунктів, а місто Суджа майже повністю евакуйоване.