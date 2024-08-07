Неприємні новини диктатору доповів виконувач обов'язків губернатора Курської області Росії Олексій Смірнов. Він про це згодом повідомив і у себе в телеграмі.
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Путін уже знає про напругу в Курській області
За його словами, правитель Росії "тримає ситуацію на особистому контролі" та пообіцяв підтримку регіону у "всіх напрямках".
Також Смірнов зазначив, що обстановка у Курській області "контрольована", але водночас організовано вивезення жителів "з обстрілюваних територій прикордоння", де для них підготували пункти тимчасового розміщення і забезпечили усім необхідним.
З Москви і Санкт-Петербурга у регіон поїхали медики.
Цікаво, що і в міноборони Росії заявили про бої "в районах Курської області, які безпосередньо прилягають до російсько-українського кордону", і що начебто росіяни не допустили просування противна вглиб території.