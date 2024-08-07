Неприятные новости диктатору доложил исполняющий обязанности губернатора Курской области России Алексей Смирнов. Он об этом впоследствии сообщил и у себя в телеграмме.

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Путин уже знает о напряжении в Курской области

По его словам, правитель России "держит ситуацию на личном контроле" и пообещал поддержку региона во "всех направлениях".

Также Смирнов отметил, что обстановка в Курской области "контролируемая", но при этом организован вывоз жителей "из обстреливаемых территорий приграничья", где для них подготовили пункты временного размещения и обеспечили всем необходимым.

Из Москвы и Санкт-Петербурга в регион поехали медики.

Интересно, что и в Минобороны России заявили о боях "в районах Курской области, непосредственно прилегающих к российско-украинской границе", и что якобы роияне не допустили продвижения противника вглубь территории.

Справочно. Вчера, 6 августа, Смирнов заявил о якобы попытке ВСУ прорваться на территорию региона в Суджанском и Кореневском районах Курской области.