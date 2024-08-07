Хто б не стояв за переполохом у Курській області, для України це гарна новина. Так званий "прорив кордону" також розвінчав кілька важливих російських міфів. Детальніше про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

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Неприємність для Путіна

Міністерство оборони Росії повідомила про прорив державного кордону між Україною та Росією в Курській області. Росіяни нібито вже втратили танки та гелікоптери, хоч аналітики не можуть з'ясувати, чи відповідають ці заяви дійсності.

Тож росіяни намагаються стримувати невідомі підрозділи на кордоні. В Україні офіційно не коментували свою причетність або не причетність подій у Курській області.

Події, які там відбуваються, є по-своєму цікаві. Нам потрібно бути обережними в оцінках цих подій… Звичайно, для Путіна та його оточення ця інформація є неприємною, тому що спокій на Курщині вони пропустили, вони не зуміли належним чином зорганізувати протидію тим подіям, що відбуваються,

– зазначив Іван Тимочко.

Російські телеграм-канали навіть повідомляють про створення місцевого ополчення. Хоч це доволі дивна річ, адже на кордоні мали б перебувати регулярні війська, росгвардія та територіальна оборона.

"Їх немає. Ймовірно, тому, що ці підрозділи забрали і відправили воювати в Україну. Тепер вони не мають можливості навіть розв'язувати внутрішні питання і протидіяти тим викликам, які безпосередньо виникають на території Росії. Бачимо те, що уроки з подій на Бєлгородщині, росіяни не освоїли. Вони знову наступають на ті ж граблі, і це добре", – наголосив Тимочко

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Російські ресурси не безмежні

Хто б не був ініціатором подій у Курській області – це гарний знак, адже бойові дії поступово переходять на російську територію.

Попри усі гучні заяви з боку Росії, що вони всесильні, попри гучні заяви Путіна, що він може "грати в довгу", бо в нього сил, засобів та ресурсів вистачатиме, навіть на тих територіях, де немає бойових дій, по суті і немає військ,

– наголосив Тимочко.

До слова, це свого часу підтверджували і фіни, заявивши, що на кордонах з Фінляндією, росіяни скоротили присутність своїх військ уп'ятеро. Тобто Кремль всюди шукає можливість відправити на фронт більше людей, що, своєю чергою, свідчить про брак мобілізаційних ресурсів.

"Звичайно, зараз у Росії підуть "чистки", якусь категорію навіть військового командування Росії, яке відповідає за цей напрямок (Курську область – 24 Канал), визнають винними, будуть внутрішні репресії. Частину військ на фронті чи у прифронтових зонах перекинуть на цей напрямок, перекинуть внутрішні резерви. Це питання намагатимуться якнайшвидше закрити", – зазначив Тимочко.

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Для росіян події у Курській області намагатимуться подати як "непорозуміння", а не якусь серйозну ситуацію. Визнання провалу захисту власних кордонів спровокує панічні настрої у Росії, внутрішню міграцію, розбиратися з чим Кремль не хоче і, власне, не може.

"Це призведе до додаткових жертв серед цивільного населення, руйнувань соціальних об'єктів. Але всі мають розуміти, що у всіх проблемах Росії винні самі ж росіяни, які стали співучасниками цієї війни. Будь-яка втрата на території Росії, будь-який знищений об'єкт на території Росії – це наслідок агресивної політики Путіна щодо України", – підсумував Тимочко.