Російські пропагандисти поширюють фейки про успіхи їхньої армії на фронті. Керівник ЦПД Андрій Коваленко розповів, що це відбувається на тлі інформації про прорив кордону у Курській області.
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"Великі перемоги" росіян
У такий спосіб російська пропаганда намагається не зосереджувати увагу на подіях на кордоні.
Російські воєнкори та пропагандисти отримали завдання терміново інформаційно зміщувати фокус уваги з Півночі на бої у Донецькій та Луганській областях,
– пояснив Коваленко.
За словами керівника ЦПД, вже з'явились новини про "триколори на адміністративних будівлях" та "великі перемоги" російських військ.
Коваленко додав, що це – частина традиційної інформаційної стратегії ворога. Росія намагається відволікти увагу громадян від внутрішніх проблем та зосередити увагу на так званих здобутках на фронті.