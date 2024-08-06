Російські пропагандисти поширюють фейки про успіхи їхньої армії на фронті. Керівник ЦПД Андрій Коваленко розповів, що це відбувається на тлі інформації про прорив кордону у Курській області.

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"Великі перемоги" росіян

У такий спосіб російська пропаганда намагається не зосереджувати увагу на подіях на кордоні.

Російські воєнкори та пропагандисти отримали завдання терміново інформаційно зміщувати фокус уваги з Півночі на бої у Донецькій та Луганській областях,

– пояснив Коваленко.

За словами керівника ЦПД, вже з'явились новини про "триколори на адміністративних будівлях" та "великі перемоги" російських військ.

Коваленко додав, що це – частина традиційної інформаційної стратегії ворога. Росія намагається відволікти увагу громадян від внутрішніх проблем та зосередити увагу на так званих здобутках на фронті.