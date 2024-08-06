Российские пропагандисты распространяют фейки об успехах их армии на фронте. Руководитель ЦПИ Андрей Коваленко рассказал, что это происходит на фоне информации о прорыве границы в Курской области.

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"Великие победы" россиян

Таким образом российская пропаганда пытается не сосредотачивать внимание на событиях на границе.

Российские военкоры и пропагандисты получили задание срочно информационно смещать фокус внимания с Севера на бои в Донецкой и Луганской областях,

– пояснил Коваленко.

По словам руководителя ЦПИ, уже появились новости о "триколорах на административных зданиях" и "больших победах" российских войск.

Коваленко добавил, что это – часть традиционной информационной стратегии врага. Россия пытается отвлечь внимание граждан от внутренних проблем и сосредоточить внимание на так называемых достижениях на фронте.