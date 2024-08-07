Російські пропагандисти поширюють карту боїв, які відбувається в Курській області.

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Станом на ранок 7 серпня у російських телеграм-каналах з'явилась інформацію про те, що ЗСУ нібито зайняли прикордонні села Миколаєво-Дар'їно, Дар'їно та Свердликове.

Росіяни публікують карту боїв у Курській області

Окупанти заявили про так звані атаки українських сил на таких напрямках:

з КПП "Суджа" у напрямку Суджі та Олешні;

з боку села Новеньке Сумської області в напрямку Миколаєво-Дар'їно Курської області.

Крім того, воєнкори стверджують, що українські війська нібито продовжують просування до Суджі, а саме місто фактично евакуйоване.

Карта Курської області і напрямки, де начебто пересуваються українські війська / Фото google maps

Також у телеграм-каналах пишуть, що ЗСУ уже затрофеїли російський танк. Російський диктатор Володимир Путін о 13:00 збирає Радбез.

Крім того, пише про напружену ситуацію в хуторі Олешня – там російські війська практично в повному оточенні та не мають переваги у чисельності. Також росіяни заявляють про "скупчення українських сил" у Юнаківці.

Росіяни бідкаються, що бойові зіткнення з українськими військовими не припиняються.