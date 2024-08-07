Водночас у міноборони заявили, що почали перекидати резерви у Курську область. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що це дуже гарні новини для України.

Важливо У Міноборони Росії та місцевої влади різняться версії щодо боїв у Курській області, – ISW

Це буде удар для росіян

Активізація бойових дій у Курській області Росії змусить росіян послабити інші ділянки фронту, щоб стримувати тиск на кордоні з Україною.

Це дуже добре, що росіяни перекидають резерви у Курську область. Питання, в тому, які це резерви, в якій кількості і де вони будуть розгортатися,

– зазначив військовий експерт.

Якщо ворог зніме навіть одну бригаду зі Східного фронту та перекине її у Курську область, це, на думку Світана, вже зменшить тиск на українські війська Донеччині.

Нехай перекидають, і чим більше, тим краще. Якщо мало перекинуть, значить українські сили додадуть кількість військ на Курщині для того, щоб ворог стягував ще сюди свої резерви,

– наголосив полковник ЗСУ в запасі.

Крім того, росіянам доведеться будувати фортифікаційні споруди на новому напрямку фронту. Ворог не будував їх раніше вздовж лінії кордону, тому він буде змушений терміново споруджувати укріплення, відновлювати певні оборонні механізми, створювати лінію забезпечення.

Уявіть, який це буде удар для росіян, адже їм доведеться мінувати російську ж територію. Війна прийшла і в Росію,

– підкреслив Роман Світан.

Зверніть увагу! Росіяни повідомили, що 6 серпня ЗСУ нібито здійснила прорив у Курську область. Згодом у російських пабліках з'явилась інформація, що українські сили нібито зайняли прикордонні села Миколаєво-Дар'їно, Дар'їно та Свердликове. Крім того, ЗСУ імовірно здійснюють атаки на напрямках: з КПП "Суджа" у напрямку Суджі та Олешні та з боку села Новеньке Сумської області в напрямку Миколаєво-Дар'їно Курської області.

Що відбувається у Курській області Росії: дивіться на карті