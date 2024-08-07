Загалом за добу сталося 136 бойових зіткнень. У цьому матеріалі 24 Канал показує на карті лінію фронту та розповідає про ситуацію на різних напрямках.
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Яка ситуація на різних напрямках
Що відбувається на фронті на Харківщині: дивіться на карті від DeepState
Російські окупанти атакують на Торецькому напрямку: дивіться на карті DeepState
Фронт без змін на Запоріжжі: дивіться на карті від DeepState
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Що стосується втрат Росії, то за минулу добу вони такі:
- 1 230 осіб;
- 8 танків;
- 29 бойових броньованих машин;
- 67 артилерійських систем;
- 54 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 крилата ракета;
- 78 автомобілів;
- 21 одиниця спеціальної техніки.