Загалом за добу сталося 136 бойових зіткнень. У цьому матеріалі 24 Канал показує на карті лінію фронту та розповідає про ситуацію на різних напрямках.

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Яка ситуація на різних напрямках

Що відбувається на фронті на Харківщині: дивіться на карті від DeepState

Російські окупанти атакують на Торецькому напрямку: дивіться на карті DeepState

Фронт без змін на Запоріжжі: дивіться на карті від DeepState

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Що стосується втрат Росії, то за минулу добу вони такі:

  • 1 230 осіб;
  • 8 танків;
  • 29 бойових броньованих машин;
  • 67 артилерійських систем;
  • 54 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 крилата ракета;
  • 78 автомобілів;
  • 21 одиниця спеціальної техніки.