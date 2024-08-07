Загалом за добу сталося 136 бойових зіткнень. У цьому матеріалі 24 Канал показує на карті лінію фронту та розповідає про ситуацію на різних напрямках.

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Яка ситуація на різних напрямках

Харківський напрямок. Відбулося дев'ять боєзіткнень. Сили оборони успішно відбили атаки противника поблизу Липців, Тихого та Вовчанська.

Куп'янський напрямок. Зафіксовано шість бойових зіткнень, зокрема, в районах Синьківки, Колісниківки, Глушківки та Новоосинового.

Що відбувається на фронті на Харківщині: дивіться на карті від DeepState

Лиманський напрямок. Ворог здійснив 19 атак біля Макіївки, Невського, Тернів, Торського та Серебрянського лісу.

Сіверський напрямок. Відбулося 21 бойове зіткнення. Українські захисники успішно відбивали штурми ворога поблизу Білогорівки, Верхньокам'янського, Івано-Дар'ївки, Виїмки, Переїзного та Спірного.

Краматорський напрямок. Точилося 10 боїв, зокрема, біля Часового Яру та Іванівського.

Торецький напрямок. Російські війська здійснили 18 атак неподалік Північного, Торецька та Нью-Йорка.

Російські окупанти атакують на Торецькому напрямку: дивіться на карті DeepState

Покровський напрямок. Наші захисники відбили 42 штурмові дії ворога в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Желанного, Калинового, Олександрівки, Веселого, Іванівки, Калинівки, Скучного, Яснобродівки, Карлівки, Пантелеймонівки, Новожеланного та Межового. Найбільша активність противника спостерігалася поблизу Іванівки та Желанного.

Курахівський напрямок. Наші воїни зупинили вісім атак противника біля Красногорівки та Костянтинівки, де ворог намагався прорвати оборонні позиції наших військ.

Времівський напрямок. Російські війська здійснили штурмові дії проти українських підрозділів біля Водяного.

Придніпровський напрямок. Ворог здійснив дві наступальні спроби, які завершилися невдачею.

Гуляйпільський та Оріхівський напрямки. Ситуація – без суттєвих змін.

Фронт без змін на Запоріжжі: дивіться на карті від DeepState

Волинський та Поліський напрямки. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Кордон з Чернігівською та Сумською областями. Окупанти продовжують підтримувати військову присутність, здійснюють мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території Росії та збільшують кількість мінно-вибухових загороджень вздовж кордону.

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Що стосується втрат Росії, то за минулу добу вони такі: