Всего за сутки произошло 136 боевых столкновений. В этом материале 24 Канал показывает на карте линию фронта и рассказывает о ситуации на разных направлениях.
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Какова ситуация на разных направлениях
Что происходит на фронте на Харьковщине: смотрите на карте от DeepState
Российские оккупанты атакуют на Торецком направлении: смотрите на карте DeepState
Фронт без изменений на Запорожье: смотрите на карте от DeepState
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Что касается потерь России, то за минувшие сутки они таковы:
- 1 230 человек;
- 8 танков;
- 29 боевых бронированных машин;
- 67 артиллерийских систем;
- 54 БПЛА оперативно-тактического уровня;
- 1 крылатая ракета;
- 78 автомобилей;
- 21 единица специальной техники.