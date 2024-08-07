Всего за сутки произошло 136 боевых столкновений. В этом материале 24 Канал показывает на карте линию фронта и рассказывает о ситуации на разных направлениях.

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Какова ситуация на разных направлениях

Что происходит на фронте на Харьковщине: смотрите на карте от DeepState

Российские оккупанты атакуют на Торецком направлении: смотрите на карте DeepState

Фронт без изменений на Запорожье: смотрите на карте от DeepState

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Что касается потерь России, то за минувшие сутки они таковы:

  • 1 230 человек;
  • 8 танков;
  • 29 боевых бронированных машин;
  • 67 артиллерийских систем;
  • 54 БПЛА оперативно-тактического уровня;
  • 1 крылатая ракета;
  • 78 автомобилей;
  • 21 единица специальной техники.