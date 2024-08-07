Вони не розуміють, як це російське керівництво на місці могло здати місто. А ще бідкаються, що ЗСУ нібито уже на шляху до Курської АЕС, передає 24 Канал.

Дивіться також Глава Укрпошти "анонсував" відкриття нового відділення в Суджі Курської області

У Суджі бідкаються, що втратили контроль над містом

Місцеві ЗМІ повідомили "тривожні" новини росіянам, що нібито Суджа уже не під контролем російських військ.

Надходить інформація, що місто Суджа під контролем ЗСУ,

– панікують у російських телеграм-каналах.

Раніше там уже повідомляли, що ЗСУ нібито контролюють газовимірювальну станцію "Суджа", яка "транспортує російський газ до Європи". Тепер росіяни бідкаються, що можуть втратити і Курську АЕС.

"Командування на місці ухвалило рішення здати бійцям ЗСУ Суджу Курської області. Половину шляху до Курської АЕС українці вже пройшли", – пише російський військкор.

А адміністратори одного із найбільших пабліків Суджі вигадали хештег "СуджаЭтоРоссия" і в паніці просять росіян його поширювати.

Доки серед простих росіян шириться страх, у російської влади "все під контролем". Так, виконувач обов'язків губернатора Курської області Росії Олексій Смірнов заявив, що обстановка у Курській області "контрольована", але водночас там проводять евакуацію жителів "з обстрілюваних територій прикордоння".