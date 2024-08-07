Они не понимают, как это российское руководство на месте могло сдать город. А еще жалуются, что ВСУ якобы уже на пути к Курской АЭС, передает 24 Канал.

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В Судже жалуются, что потеряли контроль над городом

Местные СМИ сообщили "тревожные" новости россиянам, что якобы Суджа уже не под контролем российских войск.

Поступает информация, что город Суджа под контролем ВСУ,

– паникуют в российских телеграмм-каналах.

Ранее там уже сообщали, что ВСУ якобы контролируют газоизмерительную станцию "Суджа", которая "транспортирует российский газ в Европу". Теперь россияне жалуются, что могут потерять и Курскую АЭС.

"Командование на месте приняло решение сдать бойцам ВСУ Суджу Курской области. Половину пути к Курской АЭС украинцы уже прошли", – пишет российский военком.

А администраторы одного из крупнейших пабликов Суджи придумали хэштег "СуджаЭтоРоссия" и в панике просят россиян его распространять.

Пока среди простых россиян распространяется страх, у российской власти "все под контролем". Так, исполняющий обязанности губернатора Курской области России Алексей Смирнов заявил, что обстановка в Курской области "контролируемая", но в то же время там проводят эвакуацию жителей "с обстреливаемых территорий приграничья".