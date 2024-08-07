У соцмережах масово поширюють кадри захоплення росіян у полон після "прориву" на Курщині. На світлинах можна нарахувати декілька десятків бранців, пише 24 Канал.
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Взяли полонених за допомогою дронів
На опублікованих фото видно, як окупанти лежать у ряд на одній із доріг Курської області. Йдеться про щонайменше 22 або ж, за даними деяких телеграм-каналів, навіть 40 російських військовослужбовців.
Велика група російських окупантів здається у полон на Курщині. Загалом 22 штуки. 22 полонених ведуть Курщиною в бік державного кордону,
– написав активіст Сергій Стерненко.
Окупанти здаються в полон на Курщині / Фото із соцмереж
У розпорядженні активіста також з'явилося відео захоплення росіян. Схоже, що їх примусили здатися за допомогою дронів. Серед полонених – переважно російські строковики.
Обережно, нецензурна лексика! Росіяни масово здаються у полон: дивіться відео