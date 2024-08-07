В соцсетях массово распространяют кадры захвата россиян в плен после "прорыва" на Курщине. На фотографиях можно насчитать несколько десятков пленников, пишет 24 Канал.

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Взяли пленных с помощью дронов

На опубликованных фото видно, как оккупанты лежат в ряд на одной из дорог Курской области. Речь идет о по меньшей мере 22 или, по данным некоторых телеграмм-каналов, даже 40 российских военнослужащих.

Большая группа российских оккупантов сдается в плен на Курщине. Всего 22 штуки. 22 пленных ведут по Курщине в сторону государственной границы,

– написал активист Сергей Стерненко.

Оккупанты сдаются в плен на Курщине / Фото из соцсетей

В распоряжении активиста также появилось видео захвата россиян. Похоже, что их заставили сдаться с помощью дронов. Среди пленных – преимущественно российские срочники.

Осторожно, нецензурная лексика! Россияне массово сдаются в плен: смотрите видео