Одна история. Почему художнику Пьеру Ренуару заявляли, что он никогда не женится

Личная жизнь Пьера Ренуара была насыщена взлетами и падениями. Художник любил женщин и они отвечали ему взаимностью. Знаменитая муза портретиста, актриса Жанна Самаре говорила, что Пьер через прикосновение кисти к холсту сочетается узами брака с женщинами, которых изображает на своих полотнах.

Пьер Огюст Ренуар родился 25 февраля 1841 в городе Лимож, что на западе Франции.

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В детстве Пьер был нервным и впечатлительным мальчиком, но родители сочувственно относились к странностям ребенка. Отец прощал сыну, когда тот тащил у него карандаши и швейный мел, а мать – когда он рисовал на стенах дома. В три года Ренуар вместе с семьей переехал в Париж. Здесь Огюст вступил в церковный хор при большом соборе Сент-Эсташ.



Дирижер хора, услышав пение Огюста, в течение нескольких недель убеждал родителей отдать парня в музыкальную школу. Однако, этого не произошло. Когда парню исполнилось 13 отец отдал его на фабрику "Львы Бразерс", которая занималась изготовлением продукции из фарфора. Там мальчик научился рисовать украшая тарелки, горшки и вазы изображениями авторских эскизов.



Пьер Ренуар

Впоследствии компания обанкротилась, юный Ренуар, ища другие источники дохода, раскрашивал стены кафе, жалюзи и навесы. Вскоре Огюст осознал, что его творчество на тот момент всего-навсего подражание, поэтому решил поступить в школу изящных искусств.



"Пейзаж с обнаженной" (1883)

Позже, получив славу умелого импрессиониста, Ренуар начал новый этап своей жизни. Пьер стал постепенно терять интерес к импрессионизму, возвращаясь к классике. Именно в этот период он встретил юную Алину Шаригу, впоследствии она стала его женой. Пьер познакомился с будущей женой в молочной лавке мадам Камиль, что напротив его дома. Несмотря на разницу в возрасте (Шарига была моложе его на 20 лет), взаимную тягу друг к другу Ренуара и Алины невозможно было не заметить.



"Габриэль и Жан" (1896)

В живописи девушка не понимала, но восторженно наблюдала, как Пьер владеет кистями. Алина хорошо понимала в кулинарии и вине. Она стала прекрасной женой для художника, хотя и поженилась пара только через пять лет, после рождения первого сына Жана. Молодая жена никогда не пыталась навязать себя окружению человека, чаще показывала свою любовь через блюда.



Пьер не отличался лебединой верностью, часто вступал в интимную близость со своими натурщицами. Правда, все эти интрижки и временные влюбленности никак не угрожали положению мадам Ренуар, ведь она была матерью его детей и хозяйкой в ​​его доме.



В 1897 году, из-за осложнений после перелома руки, здоровье художника резко ухудшилось. Художник страдал от ревматизма.



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