Одна історія. Чому художнику П'єру Ренуару заявляли, що він ніколи не одружиться

Особисте життя Пєра Ренуара було насичене злетами та падіннями. Митець любив жінок і вони відповідали йому взаємністю. Знаменита муза портретиста, актриса Жанна Самарі говорила, що П'єр через дотик пензля до полотна поєднується узами шлюбу з жінками, яких зображує на своїх полотнах.

П'єр Огюст Ренуар народився 25 лютого 1841 року, у місті Лімож, що на заході Франції.

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У дитинстві П'єр був нервовим і вразливим хлопчиком, але батьки співчутливо ставилися до дивацтв дитини. Батько пробачав синові, коли той тягнув у нього олівці і кравецьку крейду, а мати – коли він малював на стінах будинку. В три роки Ренуар разом із родиною переїхав до Парижа. Тут Огюст вступив в церковний хор при великому соборі Сент-Есташ.

Диригент хору, почувши спів Огюста, протягом кількох тижнів переконував батьків віддати хлопця у музичну школу. Однак, цього не відбулося. Коли хлопцеві виповнилося 13 батько віддав його на фабрику "Леви Бразерс", що займалась виготовленням продукції з фарфору. Там хлопчик навчився малювати прикрашаючи тарілки, горщики і вази зображеннями авторських ескізів.



П'єр Ренуар

Згодом компанія збанкрутувала, юний Ренуар шукаючи інші джерела доходу розфарбовував стіни кафе, жалюзі і навіси. Невдовзі Огюст усвідомив, що його творчість на той момент всього-на-всього наслідування, тож вирішив вступити до школи витончених мистецтв.



"Пейзаж з оголеною" (1883)

Пізніше, здобувши славу вмілого імпресіоніста, Ренуар розпочав новий етап свого життя. П'єр став поступово втрачати інтерес до імпресіонізму, повертаючись до класики. Саме в цей період він зустрів юну Аліну Шаригу, згодом вона стала його дружиною. П'єр познайомився з майбутньою дружиною в молочній крамничці мадам Каміль, що навпроти його будинку. Незважаючи на різницю у віці (Шарига була молодша від нього на 20 років), взаємну тягу один до одного Ренуара і Аліни неможливо було не помітити.



"Габріель і Жан" (1896)

У живописі дівчина не тямила, але захоплено спостерігала, як П'єр володіє пензлями. Аліна добре зналася на кулінарії та вині. Вона стала чудовою дружиною для художника, хоча й одружилася пара лише через п'ять років, після народження першого сина Жана. Молода дружина ніколи не намагалася нав'язати себе оточенню чоловіка, частіше показувала свою любов через страви.

П’єр не вирізнявся лебединою вірністю, часто вступав в інтимну близькість зі своїми натурницями. Щоправда, всі ці інтрижки і тимчасові закоханості ніяк не загрожували положенню мадам Ренуар, адже вона була матір'ю його дітей та господинею в його будинку.

У 1897 році, через ускладнення після перелому руки, здоров'я живописця різко погіршилося. Художник страждав від ревматизму.

Як митець навіть в інвалідному візку продовжував створювати нові шедеври – дивіться у програмі.