В эфире 24 Канала военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предположил, когда россияне могут осуществить террористическую массированную атаку по мирным городам Украины. К тому же сейчас кремлевские пропагандисты угрожают "ответным ударом" из-за "прорыва" границы в Курской области.

Важно Не имеют количественных ограничений: Россия может готовиться к новому массированному удару

Номенклатура ракет большая

Россияне давно не использовали в большом количестве ракеты Х-101/555 и "Калибры". Поэтому есть опасения, что страна-агрессор может накапливать ракеты накануне Дня Независимости Украины.

Как отметил Коваленко, в течение месяца российские захватчики накопили примерно полсотни ракет Х-101/555. Только благодаря производству, не учитывая то, что было на складах еще с прошлых партий.

Это только по одной номенклатуре, а у них большое количество различных типов ракет,

– сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

По его словам, на сегодня Россия не имеет мощностей на удары, которые наносила по территории Украины в 2022 и 2023 годах.

Последний массированный обстрел Украины россияне осуществили 8 июля. Российские захватчики выпустили 38 ракет различных типов. Известно о 31 погибшем и 123 раненых по Украине. В частности, в результате террористической атаки пострадала детская больница "Охматдет".