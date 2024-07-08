Глава государства подчеркнул, что есть четкие доказательства, что удар по больнице "Охматдет" россияне осуществили целенаправленно. Об этом президент Украины рассказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском, передает 24 Канал.

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Зеленский высказался о лжи россиян относительно "Охматдета"

Украинский лидер подчеркнул, что в этот день был удар по больнице, где лечились дети, страдающие тяжелыми болезнями.

И какой цинизм в этом снова демонстрируют оккупанты из Кремля, в том, что это якобы работала украинская ПВО, а не их рассчитанный удар. Я благодарен всем украинцам, которые начали выкладывать видео, где конкретно видно, не часть той или иной ракеты, а прямой ракетный удар, которым было ранено и убито много людей в Украине сегодня,

– сказал Зеленский.

Он также отметил, что украинская власть все, что разрушили эти террористы, восстановит. А также бесспорно наше государство ответит этим захватчикам из России.

"Каждому, кто пострадал, сейчас оказывается необходимая помощь, и обязательно мы все должны работать над тем, чтобы привлечь к ответственности Россию за террор и Путина за приказы наносить удары", – подчеркнул президент.

Он также отметил, что на все попытки говорить о мире, Россия отвечает ударами по домам и по больницам. Именно поэтому Россию, по словам Зеленского, можно только принудить к миру, а это может сделать только Украина вместе с каждым в мире, кто действительно хочет этого.

До этого в сети появилось видео, где четко видно российскую ракету, которая целенаправленно летела в сторону медицинского учреждения. Поэтому можно утверждать, что оккупанты конкретно хотели поразить больницу.

Ранее в минобороны России цинично заявляли, что, мол, они не целились именно в больницу "Охматдет". А хотели якобы ударить по "стратегическим военным объектам". И говорили, что "все цели были успешно поражены".