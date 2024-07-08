Глава держави наголосив, що є чіткі докази, що удар по лікарні "Охматдит" росіяни здійснили цілеспрямовано. Про це президент України розповів на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, передає 24 Канал.

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Зеленський висловився про брехню росіян щодо "Охматдиту"

Український лідер наголосив, що цього дня був удар по лікарні, де лікувалися діти, які страждають на важкі хвороби.

І який цинізм в цьому знову демонструють окупанти з Кремля, в тому, що це нібито працювала українська ППО, а не їх розрахований удар. Я вдячний всім українцям, які почали викладати відео, де конкретно видно, не частину тієї чи іншої ракети, а прямий ракетний удар, яким було поранено і вбито багато людей в Україні сьогодні,

– сказав Зеленський.

Він також зауважив, що українська влада все, що зруйнували ці терористи, відновить. А також безперечно наша держава відповість цим загарбникам з Росії.

"Кожному, хто постраждав, зараз надається необхідна допомога, і обов'язково ми маємо всі працювати над тим, щоб притягнути до відповідальності Росію за терор і Путіна за накази завдавати ударів", – підкреслив президент.

Він також зазначив, що на всі намагання говорити про мир, Росія відповідає ударами по будинках та по лікарнях. Саме тому Росію, за словами Зеленського, можна тільки примусити до миру, а це може зробити лише Україна разом з кожним у світі, хто дійсно прагне цього.

До цього у мережі з'явилося відео, де чітко видно російську ракету, яка цілеспрямовано летіла у бік медичного закладу. Тому можна стверджувати, що окупанти конкретно хотіли уразити лікарню.

Раніше у міноборони Росії цинічно заявляли, що, мовляв, вони не цілилися саме в лікарню "Охматдит". А хотіли буцімто вдарити по "стратегічних військових об'єктах". І казали, що "всі цілі були успішно уражені".