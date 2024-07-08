Приліт російської ракети стався в один з корпусів медзакладу. Згодом міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко уточнив, що було влучання по токсикологічному корпусу з важкохворими дітьми.

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Відомо про двоє загиблих в "Охматдиті"

Наразі на місці тривають аварійно-рятувальні роботи. Завали допомагають розбирати десятки киян, медперсонал лікарні, поліцейські, працівники ДСНС та Нацгвардія.

Про жертв внаслідок обстрілу розповів мер Києва Віталій Кличко.

Двоє загиблих в лікарні "Охматдит". Обоє – дорослі. Зокрема, одна лікарка,

– написав Кличко.

Раніше очільник столиці також повідомляв про 16 постраждалих, семеро з них – діти. 15 постраждалих госпіталізували.

Пацієнтів дитячої лікарні "Охматдит", куди вручила ворожа ракета, евакуюють в комунальні лікарні міста. Там їм нададуть всю необхідну допомогу. У КМВА уточнили, що 5 дітей зі зруйнованого корпусу вивезли на перегоспіталізацію.

Чим росіяни били по лікарні

СБУ кваліфікувала удар Росії по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" як воєнний злочин і відкрила за даним фактом кримінальне провадження. Слідчі вже встановили, що для атаки окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101.

На місці трагедії вже знайшли уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 з серійним номером та частину руля цієї ж ракети.