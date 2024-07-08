Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник розповів 24 Каналу, що атака на Київщину ще триває. Всі рятувальні служби працюють на місцях ураження. Ворог атакував житлові будинки, лікарні, бізнес-центри, школи та садочки.

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Рятувальники розбирають завали

За словами Миколи Поворозника, є багато постраждалих, також є й загиблі, зокрема й ті, кого вдалось доправити до лікарні. Зараз дуже важливо оперативно розбирати завали, адже там знаходяться люди, які потребують медичної та психологічної допомоги.

З-під завалів кричать діти, тому, попри ракетну небезпеку, всі рятувальники та волонтери не припиняють своєї роботи,

– наголосив він.

На всіх цивільних об’єктах, які постраждали від російської атаки, служби порятунку намагаються припинити пожежі та надавати допомогу людям, які її потребують.

"Влада готує місця у комунальних медичних закладах для дітей, які лікувались у "Охматдиті", щоб продовжити надавати їм всю необхідну допомогу", – сказав Поворозник.