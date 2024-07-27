В любой момент оккупанты могут нанести удары с воздуха, однако это не означает, что уже сейчас враг готовит какую-то атаку. Такое мнение 24 Каналу озвучил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

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Цели российских атак

Роман Свитан отметил, что не важно, где находятся самолеты. Они могут в любой момент осуществить атаку с воздуха. Поэтому это не говорит о том, когда враг планирует наносить удары.

Там, где находятся самолеты сейчас, не говорит о том, что уже готовится какая-то атака. Они практически все готовы в любой момент осуществить атаку с воздуха или комбинированную, в частности, с моря,

– подчеркнул он.

В частности, сейчас для россиян важная цель – это аэродромы накануне прибытия истребителей F-16 для ВСУ. Захватчики пытаются уничтожить аэродромно-техническое оборудование и аэродромную структуру.

"В последнее время видим, куда идут "Шахеды". Почему-то они снова начали работать по нашему морскому пути. Пытаются достать до так называемого морского трафика. Вероятнее всего, будут давить на эту зерновую сделку. Могут быть нанесены удары и по портовым структурам", – сказал военный эксперт.

Враг постоянно осуществляет террористические акты против гражданского населения. Поэтому украинцам всегда стоит быть готовыми и соблюдать правила безопасности.

Поэтому нет какой-то цифры, когда и сколько. Могут применить в любой момент и много,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.