В эфире национального телемарафона Оксана Маркарова отметила, что украинская дипломатия в США работает по формуле "больше поддержки Украине, и больше ограничений для России". В то же время она напомнила, что этот вопрос является предвыборным моментом в Штатах. Об этом пишет 24 Канал.

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Когда F-16 будут в Украине

По совам Маркаровой, Украина применит F-16 в 2024 году.

2024 год – это год, в котором истребители F-16 будут у нас, и их применят на поле боя. Сейчас мы работаем над стремительным увеличением количества тренировок, увеличением количества подготовки поддерживающего персонала и над приближением поставки самолетов,

– сообщила она.

Ближайшие месяцы покажут "серьезное увеличение поставок"

Госпожа посол также заявила, что первоочередной задачей украинской дипломатии является усиление противовоздушной обороны.

Она заверила, что ближайшие месяцы покажут "серьезное увеличение поставок оружия на фронт и ПВО для защиты украинских городов".