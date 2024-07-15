Однако количество истребителей пока не стратегическое. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции, информирует 24 Канал.

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Зеленский прокомментировал количество истребителей F-16

Есть серьезное количество самолетов, о котором я договорился с другими странами. После моих договоренностей есть некоторые процессы с обеих сторон. У нас пилоты. Вы знаете, что нельзя изъять боевых пилотов, или всех, или большинство, потому что они выполняют свои задачи сегодня. Самое главное – защищают небо наше,

– заявил Зеленский.

По его словам, есть часть пилотов, которые учатся, проходят важную, долговременную тренировку. Это соответствующая тренировка в разных странах Европы и США. Поэтому, как пояснил президент, часть самолетов наше государство получает летом.

"И до конца года мы еще получим самолеты. Так оно и будет. Я не могу сейчас вам сказать, сколько этих самолетов будет. Их будет недостаточно. Для чего? Они точно укрепляют нас. Но достаточно ли будет этих самолетов для того, чтобы бороться на уровне с российским воздушным флотом? Я считаю, что этого будет недостаточно", – сказал он.

Президент отметил, что обсуждал большее количество истребителей с Джо Байденом и Конгрессом, продолжается работа с действующей властью в США, поскольку у них есть влияние на центральную власть.

Сейчас Украине надо сокращение обучения на F-16, расширение базы обучения на истребителях. Наше государство нуждается в увеличении количества самолетов в ближайшее время, а не через три, четыре, пять лет.

Вот такие задачи. Все эти вопросы поднимаем. На все эти вопросы получаем ответы. Наверное, не всегда те, которые мы хотим услышать сегодня. Завтра могут быть другие ответы. Над этим надо ежедневно работать,

– добавил Зеленский.