Однак кількість винищувачів поки не стратегічна. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції, інформує 24 Канал.

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Зеленський прокоментував кількість винищувачів F-16

Є серйозна кількість літаків, про яку я домовився з іншими країнами. Після моїх домовленостей є деякі процеси з обох боків. У нас пілоти. Ви знаєте, що не можна вилучити бойових пілотів, або всіх, або більшість, бо вони виконують свої завдання сьогодні. Найголовніше, захищають небо наше,

– заявив Зеленський.

За його словами, є частина пілотів, які навчаються, проходять важливе, довготривале тренування. Це відповідне тренування в різних країнах Європи та США. Тому, як пояснив президент, частину літаків наша держава отримує влітку.

"І до кінця року ми ще отримаємо літаки. Так воно і буде. Я не можу зараз вам сказати, скільки цих літаків буде. Їх буде недостатньо. Для чого? Вони точно зміцняють нас. Але чи достатньо буде цих літаків для того, щоб боротися на рівні з російським повітряним флотом? Я вважаю, що цього буде недостатньо", – сказав він.

Президент зазначив, що обговорював більшу кількість винищувачів з Джо Байденом та Конгресом, триває робота з чинною владою у США, оскільки у них є вплив на центральну владу.

Наразі Україні треба скорочення навчання на F-16, розширення бази навчання на винищувачах. Наша держава потребує збільшення кількості літаків найближчим часом, а не за три, чотири, п'ять років.

Ось такі завдання. Всі ці питання підіймаємо. На всі ці питання отримуємо відповіді. Напевно, не завжди ті, які ми хочемо почути сьогодні. Завтра можуть бути інші відповіді. Над цим треба щоденно працювати,

– додав Зеленський.