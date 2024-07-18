Об этом в эфире национального телемарафона рассказал председатель фракции "Слуга народа", член комитета по национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия, информирует 24 Канал.

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Украине пообещали вдвое больше F-16, чем есть обученных пилотов

По словам Арахамии, Бельгия, Нидерланды, Дания и другие союзники пообещали уже вдвое больше самолетов, чем Украина имеет обученных летчиков и инженеров для обслуживания западной авиации.

Комментируя недостаточно быстрые темпы поставки самолетов, он отметил, что к этому надо относиться с пониманием, ведь это все равно рекордные сроки. Депутат подчеркнул, что во вневоенное время сроки поставки авиации всегда составляют 5 – 6 лет, а сейчас в случае с Украиной речь идет об одном годе.

Сейчас количество обещанных нам бортов... уже вдвое больше, чем количество обученных пилотов и инженеров, которые могут это обслуживать. То есть у нас сейчас узкое место – уже не борта, а люди,

– объяснил Арахамия.

Он отметил, что украинская делегация в США пыталась "подвинуть очередь" из других стран с полигонов, где обучают пилотов.

"В этом вопросе продолжается работа на самом высоком политическом уровне, в частности, об этом не стесняется просить другие страны президент Владимир Зеленский", – добавил он.