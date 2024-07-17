Афины планируют вывести из эксплуатации 32 старых истребителя F-16 Block-30 и передать их Украине после модернизации в США. В то же время Греция модернизирует свои F-16 до Block-70, приобретет французские Rafale и американские F-35.

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Передаст ли Греция F-16 в Украину

Военно-воздушные силы Греции планируют модернизировать 82 истребителя F-16 до стандарта Block-70 и приобрести 24 истребителя четвертого поколения Rafale у Франции. Кроме того, комитет Конгресса США разрешил Греции приобрести до 40 многоцелевых истребителей пятого поколения F-35.

По словам источников издания, Греция считает целесообразным передать старые F-16 обратно в США, где они будут модернизированы и переданы Киеву. Однако представитель ВВС Греции предостерег, что продажа 32 F-16 создаст большой пробел в военно-воздушных силах страны.

"Продажа 32 F-16... создаст большой пробел в военно-воздушных силах страны... Должен быть кворум из примерно 200 самолетов, чего невозможно добиться с более современными и дорогими истребителями",

– отметил представитель.

Отметим, что в Германии отказались передавать свои истребители для Украины. Свое решение там объяснили тем, что для управления их самолетами требуется длительное обучение украинских пилотов.