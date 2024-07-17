То есть, по словам Райдера, наше государство сможет наносить удары F-16 и по временно оккупированным территориям. В то же время ситуация с ударами этими самолетами по России сложнее.

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Кто будет решать, куда бить из самолетов F-16

Пэт Райдер заявил, что самолет F-16 имеет невероятные возможности. Это воздушное судно, которое используют как в США, так и во многих странах НАТО и других государствах мира.

По словам генерала, это высокотехнологичная система, которая требует специального обучения не только по управлению, но и по ее обслуживанию и поддержке.

Коалиция по усилению воздушных сил Украины в рамках формата "Рамштайн" очень упорно работает вместе с Данией и Нидерландами, а также с США над тем, чтобы не только обеспечить подготовку украинских пилотов, но и украинских техников, а также над вопросами технического обслуживания этих самолетов и над тем, как лучше эксплуатировать их в условиях опасности, с которой будут сталкиваться украинские пилоты,

– пояснил представитель Пентагона.

В конце концов, американский генерал подчеркнул, что именно Украина будет решать, как использовать эти самолеты на украинской суверенной территории. Но США будут работать с международным сообществом, чтобы сделать все возможное для обеспечения того, что когда украинцы получат эти самолеты, они смогут их обслуживать, содержать и эксплуатировать.

Он также прокомментировал мнения экспертов, что пока Россия сможет размещать свою ПВО там, куда нельзя бить ракетами ATACMS, Украина не сможет полноценно применять F-16. По словам представителя Пентагона, США на очень регулярной основе сотрудничают с украинскими партнерами по их потребностям, когда речь идет о защите суверенной территории Украины и возвращении оккупированных территорий.

"И мы шаг за шагом работали с украинцами, чтобы понять их потребности и попытаться развить поддержку, необходимую для защиты суверенной украинской территории. Недавно мы санкционировали использование боеприпасов США через границу для ответного огня и оборонительных ударов. Если россияне формируют войска или стреляют из артиллерии или самолетов через границу, то мы признали этот факт и дали разрешение украинцам", – напомнил он.

Будет ли увеличение расстояния для поражения по России со стороны США

Райдер отметил, что политика США относительно ударов по объектам, расположенным на большом расстоянии на территории России, не изменилась. Ведь в Вашингтоне не хотят видеть "непреднамеренных последствий, эскалации, которая может превратить этот конфликт в более широкий, что выйдет за пределы Украины".

Когда его спросили о том, как именно ситуация может эскалировать, если этого не произошло после разрешения США бить по приграничью России, то Райдер ответил, что "в этом случае мы говорим о здравом смысле".

Если вас обстреливают через границу, или если россияне формируют войска для осуществления атак, скажем, на Харьков. Я думаю, что есть смысл дать украинцам возможность стрелять в ответ. Но опять же, надо смотреть на второстепенные и третичные последствия с точки зрения потенциальной эскалации – если цели внутри России окажутся под ударами, которые не обязательно будут иметь стратегическое влияние или могут иметь непредсказуемые последствия с точки зрения эскалации,

– подчеркнул представитель Пентагона.

Он также заверил, что с начала войны Соединенные Штаты тесно сотрудничают с Украиной и европейскими партнерами, чтобы предотвратить более широкую войну.

"США не находятся в состоянии войны с Россией. Мы не стремимся к конфликту с Россией, но мы полностью поддерживаем право Украины на самозащиту. И мы будем продолжать работать с Украиной, чтобы убедиться, что она сможет это сделать", – добавил он.