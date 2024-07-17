Хотя 10 июля государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что первые F-16 из Дании и Нидерландов сейчас "на пути в Украину", однако в румынском Минобороны 16 июля опровергли заявили россиян о якобы присутствии самолетов.

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Что говорят в Румынии о первых F-16

Сообщаем о новой попытке дезинформации пропагандистскими каналами, связанными с Россией, по серии полетов, которые на прошлой неделе выполняли самолеты F-16 в воздушном пространстве Украины в районе Одесской области. Так называемые "источники", неизвестные в заметке на российской платформе телеграмм, утверждают, что самолеты F-16 будут взлетать с румынских аэродромов,

– заявили в министерстве обороны Румынии.

Там объяснили, что "мнимые источники российской пропаганды передают ложную информацию".

Румынское министерство отметило, что самолеты F-16 Военно-воздушных сил Румынии выполняют учебные и миссии воздушной полиции:

исключительно в национальном воздушном пространстве,

строго соблюдая правила, установленных международным законодательством.

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В Минобороны объяснили, что дезинформация россиян может быть связана с саммитом НАТО в Вашингтоне, на котором были приняты важные решения по поддержке оборонных усилий Украины.

Кстати, румынское министерство отметило, что все решения, принятые на уровне Альянса с начала нападения России на Украину – сугубо оборонительные и направлены на защиту государств-членов и сдерживание любой агрессии против территории союзников.