Хоч 10 липня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що перші F-16 із Данії та Нідерландів зараз "на шляху до України", проте в румунському Міноборони 16 липня спростували заявили росіян про нібито присутність літаків.

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Що кажуть в Румунії про перші F-16

Повідомляємо про нову спробу дезінформації пропагандистськими каналами, пов'язаними з Росією, щодо серії польотів, які минулого тижня виконували літаки F-16 у повітряному просторі України в районі Одеської області. Так звані "джерела", невідомі в дописі на російській платформі телеграм, стверджують, що літаки F-16 будуть злітати з румунських аеродромів,

– заявили в міністерстві оборони Румунії.

Там пояснили, що "уявні джерела російської пропаганди передають неправдиву інформацію".

Румунське міністерство зазначило, що літаки F-16 Військово-повітряних сил Румунії виконують навчальні та місії повітряної поліції:

виключно в національному повітряному просторі,

суворо дотримуючись правил, встановлених міжнародним законодавством.

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У Міноборони пояснили, що дезінформація росіян може бути пов'язана з самітом НАТО у Вашингтоні, на якому були ухвалені важливі рішення щодо підтримки оборонних зусиль України.

До речі, румунське міністерство зауважило, що всі рішення, ухвалені на рівні Альянсу з початку нападу Росії на Україну – суто оборонні та спрямовані на захист держав-членів і стримування будь-якої агресії проти території союзників.