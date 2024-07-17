Тобто, за словами Райдера, наша держава зможе завдавати ударів F-16 і по тимчасово окупованих територіях. Водночас ситуація з ударами цими літаками по Росії є складнішою.

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Хто вирішуватиме, куди бити з літаків F-16

Пет Райдер заявив, що літак F-16 має неймовірні можливості. Це повітряне судно, яке використовують як в США, так і в багатьох країнах НАТО та інших державах світу.

За словами генерала, це високотехнологічна система, яка вимагає спеціального навчання не лише щодо керування, але і щодо її обслуговування та підтримки.

Коаліція з посилення повітряних сил України в рамках формату "Рамштайн" дуже наполегливо працює разом з Данією і Нідерландами, а також зі США над тим, щоб не лише забезпечити підготовку українських пілотів, але й українських техніків, а також над питаннями технічного обслуговування цих літаків і над тим, як найкраще експлуатувати їх в умовах небезпеки, з якою стикатимуться українські пілоти,

– пояснив речник Пентагону.

Зрештою, американський генерал підкреслив, що саме Україна вирішуватиме, як використовувати ці літаки на українській суверенній території. Але США будуть працювати з міжнародною спільнотою, щоб зробити все можливе для гарантування того, що коли українці отримають ці літаки, вони зможуть їх обслуговувати, утримувати й експлуатувати.

Він також прокоментував думки експертів, що допоки Росія зможе розміщувати свою ППО там, куди не можна бити ракетами ATACMS, Україна не зможе повноцінно застосовувати F-16. За словами речника Пентагону, США на дуже регулярній основі співпрацюють з українськими партнерами щодо їхніх потреб, коли йдеться про захист суверенної території України та повернення окупованих територій.

"І ми крок за кроком працювали з українцями, щоб зрозуміти їхні потреби та спробувати розвинути підтримку, необхідну для захисту суверенної української території. Нещодавно ми санкціонували використання боєприпасів США через кордон для вогню у відповідь та оборонних ударів. Якщо росіяни формують війська або стріляють з артилерії чи літаків через кордон, то ми визнали цей факт і дали дозвіл українцям", – нагадав він.

Чи буде збільшення відстані для ураження по Росії з боку США

Райдер наголосив, що політика США стосовно ударів по об'єктах, розташованих на великій відстані на території Росії, не змінилася. Адже у Вашингтоні не хочуть бачити "ненавмисних наслідків, ескалації, яка може перетворити цей конфлікт на ширший, який вийде за межі України".

Коли його запитали про те, як саме ситуація може ескалувати, якщо цього не сталося після дозволу США бити по прикордонню Росії, то Райдер відповів, що "в цьому випадку ми говоримо про здоровий глузд".

Якщо вас обстрілюють через кордон, або якщо росіяни формують війська для здійснення атак, скажімо, на Харків. Я думаю, що є сенс дати українцям можливість стріляти у відповідь. Але знову ж таки, треба дивитися на другорядні і третинні наслідки з погляду потенційної ескалації – якщо цілі всередині Росії опиняться під ударами, які не обов'язково матимуть стратегічний вплив або можуть мати непередбачувані наслідки з погляду ескалації,

– наголосив речник Пентагону.

Він також запевнив, що від початку війни Сполучені Штати тісно співпрацюють з Україною та європейськими партнерами, щоб запобігти ширшій війні.

"США не перебувають у стані війни з Росією. Ми не прагнемо конфлікту з Росією, але ми повністю підтримуємо право України на самозахист, і ми будемо продовжувати працювати з Україною, щоб переконатися, що вона зможе це зробити", – додав він.